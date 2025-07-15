Для достоверности демонстрируют поддельные удостоверения (например, через видеозвонки в мессенджерах) или присылают сфабрикованные документы с логотипом КНБ.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, мошенники периодически выступают от имени Комитета национальной безопасности. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о «подозрительных операциях» на их банковских счетах или «расследовании дела».

— Иногда мошенники утверждают, что действия необходимы для пресечения акта терроризма, ссылаясь на мнимую угрозу национальной безопасности. Для достоверности демонстрируют поддельные удостоверения (например, через видеозвонки в мессенджерах) или присылают сфабрикованные документы с логотипом КНБ. Во время разговора они убеждают граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагают перевести средства на так называемый «безопасный счёт» для «защиты» или «проверки». Иногда им рекомендуют оформить кредиты, чтобы «спасти» свои сбережения, после чего деньги переводят на счета, подконтрольные преступникам, — сообщает пресс-служба Комитета.

Также лжесотрудники КНБ могут предлагать свои услуги за деньги по содействию в трудоустройстве или разрешении социально-бытовых проблем.

КНБ напоминает, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на какие-либо счета, в том числе под предлогом пресечения террористических актов. В случае получения подобных звонков или предложений необходимо обратиться в органы полиции и сохранять бдительность.