В компании уверили, что они выстраивают доверительные отношения с клиентами и выполняют все свои гарантийные обязательства.

В июне 2025 года в редакцию «МГ» обратился житель Уральска Бауржан Абраев. Мужчина рассказал, что в августе 2023 года он купил новую Hyundai i30 PDe в салоне «Жайык Hyundai Motors». Покупка ему обошлась в 10,4 миллиона тенге, 1 миллион из которых он внес в качестве первоначального взноса, остальное оформил в кредит. Мужчина говорит, что при покупке он не заметил каких-либо недостатков в автомобиле, однако через месяц в двигателе появился шум. Он немедленно обратился к продавцу, ему несколько раз проводили ремонт, но проблема якобы так и не решилась, и он захотел вернуть авто в салон. Но сделать это ему не удалось.

На это ТОО ««Жайык Hyundai Motors», которое является официальным дилером автомобилей Hyundai в Казахстане, направило в редакцию письмо.

— Клиент обратился в компанию через пять месяцев после покупки автомобиля Hyundai i30 PDe, 2023 года выпуска. На момент обращение пробег составил 30 тысяч км. Стоит отметить, что новые автомобили в возрасте до трёх лет в среднем проезжают порядка 10 000 км в год. Соответственно всего за 5 месяцев данный клиент проехал расстояние, которое автомобилист в среднем проезжает за 3 года. При таких высоких нагрузках звук тормозных колодок является естественным износом, поэтому первоначально в удовлетворении претензии было отказано. Однако, рассмотрев обращение, 8 февраля 2024 компания приняла решение заменить тормозные диски и колодки по лояльности за счет ТОО. Подчеркнем, что на период ремонта клиенту был выдан подменный автомобиль Hyundai Sonata, - говорится в ответе ТОО ««Жайык Hyundai Motors».

По их словам, клиент также жаловался на утечку антифриза, которая была устранена, а также было проведено более детальное исследование блока двигателя и опрессовки двигателя внутреннего сгорания, что в свою очередь не выявила никаких отклонений в работе. В компании заявили, что даже предложили клиенту заменить разбившееся лобовое стекло на безвозмездной основе (что не попадала под условия гарантийного ремонта), однако клиент отказался.

«Компания была заинтересована в положительном урегулировании вопроса с клиентом и ему была предложена альтернатива виде выкупа автомобиля по программе трейд-ин, но так как автомобиль клиента попал в ДТП, и со стороны клиента не был проведен страховой ремонт по восстановлению автомобиля», поэтому в ТОО не смогли предложить высокую цену выкупа, при этом отметив, что каждый автомобиль, реализованный через официальную дилерскую сеть Hyundai, имеет гарантию сроком 5 лет или 100 тысяч км (что наступит ранее), при условии, что дефект не вызван механическими повреждениями, с момента передачи его первому владельцу.