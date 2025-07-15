Отключение связано с ремонтом теплосетей.

С 10 часов 15 июля до 31 июля в домах по адресам: Сейфуллина 4/2 и 4/4, Т. Масина 37/1 и Неусыпова 26/3 временно отключат горячую воду. Как сообщили в «Жайыктеплоэнерго», это связано с капитальным ремонтом теплосетей и подготовкой к отопительному сезону 2025–2026 года.

Напомним, что в центре города ремонтируют теплотрассу. Горячую воду отключили на пять месяцев, с 21 апреля до 10 сентября на улицах: Жумагалиева, Ескалиева, Карева, Даулеткерея, Тайманова, Досмухамедова, а также в педколледже и на проспекте Назарбаева. Это делается для подготовки к зиме. Специалисты просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.