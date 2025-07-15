Единое национальное тестирования в 2025 году сдали 7 141 абитуриент.

В Центре национального тестирования сообщили, что из 7 141 выпускника 75% сдавали тестирование на казахском языке, 25% на русском и четыре человека на английском. Из них 77% набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам в области составил 71. Максимальный балл — 137. Также ЕНТ сдавали 35 абитуриентов с особыми образовательными потребностями. За время проведения тестирования из аудитории за нарушение правил удалили 33 ученика, их результаты аннулировали. Подставных лиц на экзамене не было.

Всего в Казахстане тестирование сдали более 210 тысяч абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% – на русском, 149 человек – на английском языке. Пороговый балл набрали около 161 тысячи выпускников, средний бал по пяти предметам составил 69. Наивысшие 140 баллов набрал ученик из Туркестанской области.

— За период проведения ЕНТ было выявлено 711 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 326 человек. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 380 абитуриентов, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты смартчасы, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты пяти человек, которые нарушили правила тестирования, — сообщили в министерстве науки и высшего образования РК.

Напомним, что после завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.