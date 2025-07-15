Строительство в урочище Кок-Жайлау начнется уже в 2025 году.

Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в Правительстве сообщил о планах масштабного развития Алматинского горного кластера. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства. Планируется расширение действующих курортов и создание новых туристических зон. Также предусмотрено строительство современной горнолыжной и туристической инфраструктуры, включая пешеходные тропы, канатные дороги и сервисные объекты.

— Алматинские горы – это наше большое богатство и достояние. Таких красивых гор, такого снега для катания – считанные места в мире. Не использовать этот потенциал – это просто непозволительная роскошь. Поэтому мы будем развивать Алматинский горный кластер. Сейчас у нас такого высокого уровня инфраструктура только на Шымбулаке, который ограничен по длине трасс, то есть ограничена возможность для приема туристов. Мы уже приняли большую программу, проект по расширению Алматинского кластера. Он будет начинаться со стороны Талгара – это Ой-Карагай, Бутаковка, Пионерское ущелье, Кимасар, дальше свое развитие получит Шымбулак, и в сторону Каскелена, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр сказал, что в этом году начнётся строительство горнолыжной инфраструктуры в Кок-Жайляу. При этом особое внимание уделят экологии и безопасности.