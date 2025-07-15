Экономика страны выросла на 6,2%.

В министерстве экономики РК сообщили, что по итогам января-июня 2025 года экономика страны уверенно идет в верх. По данным за январь-июнь показатели достигли 6,2%. Это самый высокий показатель ВВП (валовой внутренний продукт — это сумма всех товаров и услуг, которые были произведены в стране - прим.автора) за последние 14 лет. За аналогичный период прошлого года рост составил 3,2%.

Основной вклад внесли: реальный сектор экономики +8% и сфера услуг, которая увеличилась на 5,2%. Отрасли транспорта (+22,7%) и строительства (+18,4%). Также наблюдается оживление в торговле и рост в горнодобывающей промышленности (+8,4%). Сектор обработки вырос на 5,5%, а сельское хозяйство – на 3,7%.

Также экономический рост поддерживает внешняя торговля. Инвестиции увеличились на 19,3%. Рост наблюдается в сферах: образования, финансовая и страховая деятельность, обрабатывающая промышленность, здравоохранение и транспорт. По итогам января-мая 2025 года внешнеторговый товарооборот составил 53,5 миллиардов долларов США. Экспорт достиг 29,8 миллиардов долларов США, при этом продажа за рубеж обработанных товаров составила 10,2 миллиарда долларов США. Импорт увеличился на 2,2%, составив 23,8 миллиарда долларов США.