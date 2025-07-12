Урожайность культур хорошая. На сегодня убрали 520 гектаров озимой пшеницы и ячменя и получили 1,6 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 30 центнеров с гектара.

Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев, некоторые хозяйства в области уже приступили к уборке озимой пшеницы и ячменя.

— Урожайность культур хорошая. На сегодня убрали 520 гектаров озимой пшеницы и ячменя и получили 1,6 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Такие показатели не во всех хозяйствах. В целом урожайность культур ожидается не ниже средних многолетних данных, — пояснил Берик Ситказиев.

Также по словам спикера, уже идет уборка ране спелых овощей. Для проведения осенне-полевых работ аграриям области выделено 11,8 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива (на июль — 3 тысячи тонн, август — 3,92 тысячи тонн, сентябрь — 4,3 тысячи тонн, октябрь — 0,52 тысячи тонн).

— Объявлен конкурс на определение оператора по обеспечению поставок дизтоплива. Заседание комиссии назначено на 11 июля этого года. До поступления осеннего топлива дополнительно перераспределено 1,9 тысячи тонн неиспользованного топлива, выделенного на весну. Отпускная цена из Уральска — 254 тенге за литр, — сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО.

Стоит отметить, по плану в области в 2025 году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила 612,7 тысячи гектаров, в том числе зерновые культуры – 290,6 тысячи гектаров, масличных культур – 118,9 тысячи гектаров, картофеля, овощных и бахчевых культур – 4,2 тысячи гектаров, кормовые культуры – 199 тысяч гектаров.