В национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» — «Образцовая семья» приняли участие 18 семей.

В Ассамблее народа Казахстана подвели итоги городского этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы» — «Образцовая семья». Конкурс был учреждён в 2013 году и с каждым годом привлекает всё больше семей, заинтересованных в участии. За 10 лет в региональном этапе приняли участие более 2000 семей. Цель конкурса — возрождение нравственных ценностей, популяризация положительного образа семьи и брака, а также повышение статуса семьи в обществе. В этом году в городском туре приняли участие 18 семей. Активным участникам конкурса вручили благодарственные письма и подарки. Среди них — представители различных профессий: пожарные, медики, полицейские, педагоги, работники лесного хозяйства.

Третье место заняла семья Карагойшиевых. Глава семьи много лет работал учителем физкультуры, а сейчас занимается коневодством. Его супруга преподаёт английский язык. Старшая дочь учится на химика, двое младших сыновей — школьники. Семье вручили диплом, сертификат на 50 000 тенге и подарки.

Второе место досталось семье Хасановых. В их семье трое детей и восемь внуков. Отец в разные годы работал старшим инспектором, следователем, участковым и в уголовном розыске. Его супруга трудилась в типографии. Им также вручили диплом, сертификат на 70 000 тенге и подарки.

Первое место присудили многодетной семье Арыстаховых. Глава семьи — военный пенсионер, сейчас работает на заводе. Его супруга 18 лет проработала в медицине, а теперь занимается предпринимательством. В семье пятеро детей: старший сын — студент, остальные пока учатся в школе. Мама рассказала, что познакомилась с будущим супругом в 19 лет, когда проходила практику, а он в то время работал фельдшером скорой помощи. Через год они поженились. Супруги вместе уже 24 года. В их семье есть добрая традиция — собираться за большим столом, смотреть фильмы и выбираться на отдых. Семье Арыстаховых вручили диплом, сертификат на 100 000 тенге и подарки.

Главный приз городского этапа конкурса и звание «Образцовая семья – 2025» присудили семье Дускалиевых. Семья из поколения в поколение занимается ремесленничеством. У них трое детей и 13 внуков. Глава семьи — пенсионер, много лет проработал на государственной службе. Его супруга увлекается спортивной ходьбой, бегом, шитьём и вязанием. Старший сын — многодетный отец, работает старшим сварщиком, его супруга — начальник отдела Департамента полиции ЗКО. Их дочь, ученица 10 класса, знает пять языков. Ещё в 8 классе она разработала руководство по переводу зарубежных фильмов на казахский язык и получила авторское право. Она самостоятельно перевела и озвучила несколько фильмов и мультфильмов. Остальные дети учатся в гимназии. В семье много творческих людей: дизайнеры, учителя изобразительного искусства, портные. Также среди родственников есть предприниматели, фермеры и обладатели награды «Алтын алқа». Семье Дускалиевых вручили диплом, сертификат на 150 000 тенге и подарки.







