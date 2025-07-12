В Атырау построят завод по производству клейкой ленты.

В акимате Атырауской области сообщили, что глава региона встретился с губернатором китайской провинции Ляонин Ван Синьвэйем. Обе стороны обсудили возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере и других отраслях. Аким области Серик Шапкенов отметил, что регион активно развивает связи с зарубежными партнёрами. Сейчас в регионе работают около двух тысяч иностранных и совместных компаний, в том числе 38 с участием китайского капитала. Эти предприятия занимаются переработкой нефти и газа, строительством и производством.

Во время рабочей поездки акима Атырауской области Серика Шапкенова в Китай был подписан меморандум между атырауской компанией Eurasia Packing Materials и китайским заводом Sheniyang Tiantianyuan Materials Co. Компании договорились вместе построить в Атырау завод по производству клейкой ленты (скотча). Проектные работы начнутся уже в этом году, а само строительство — в следующем. Также стороны подписали соглашение о побратимстве между Атырауской областью и китайской провинцией Ляонин. Это поможет развивать экономику, запускать совместные инвестиционные проекты и укреплять сотрудничество между предпринимателями. Кроме того, планируется обмен опытом в образовании, науке и инфраструктуре. Для координации работы будет создана специальная группа из представителей госорганов и других заинтересованных сторон.

Напомним, что Китай будет инвестировать в энергетику ЗКО. Власти уже подписали дорожную карту. Обсудили строительства энергетических объектов с элементами «зелёной» генерации, и локализация новых технологических решений.



