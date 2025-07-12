Из 14 школ, строящихся в рамках проекта, 10 объектов расположены в областном центре, ещё 4 — в районах.

Образование для будущего: в Актюбинской области до конца года откроют 12 комфортных школ

В акимате Актюбинской области сообщили, что до конца 2025 года в регионе завершится строительство и ввод в эксплуатацию 12 новых школ, соответствующих стандартам национального проекта «Комфортная школа». Учебные заведения строятся с акцентом на создание благоприятной, современной и безопасной среды для детей.

Одна из таких школ расположена в жилом массиве Саяжай-1 города Актобе. Учебное заведение рассчитано на 300 ученических мест. Строительно-отделочные работы, которые выполняет ТОО «Бабәк-Құрылыс», находятся на финальной стадии: завершено благоустройство пришкольной территории, внутри здания проведены отделочные работы. Ожидается, что школа примет первых учеников уже в новом учебном году.

— На сегодняшний день строительство завершено на 90%. Остались только внутренние инженерные работы. В школе предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека, столовая — все условия для комфортного обучения созданы, — рассказала менеджер «Бабәк-Құрылыс» Акмарал Алимбаева.

По информации заместителя руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Аслана Жарасбаева, все объекты проекта будут завершены и сданы до конца текущего года.

— По поручению Президента страны в рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе возводятся 14 учебных заведений. Две школы - в жилых массивах Есет батыр и Акжар-2 - уже введены в эксплуатацию весной текущего года и функционируют. Строительные работы на оставшихся 12 объектах завершаются, ввод в эксплуатацию запланирован на ближайшие месяцы, — отметил Жарасбаев.

Из 14 школ, строящихся в рамках проекта, 10 объектов расположены в областном центре, ещё 4 — в районах Мугалжарском, Мартукском и Темирском. Общая проектная мощность всех школ составляет 11 400 учебных мест.