Не смотря на запрет сотрудник акимата продолжал играть в азартные игры.

С 15 марта 2024 года госслужащим в Казахстане запретили играть в азартные игры и заключать пари. В прокуратуре области сообщили, что несколько работников акимата Уральска, управлений госдоходов и полиции не соблюдали правило и играли в азартные игры через букмекерские конторы. Из 24 госслужащих 16 были уволены.

— Согласно информации ТОО «OLIMPBET» сотрудник акимата города Уральск в период с пятого июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счёт на общую сумму свыше 34 047 142 тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внёс 1 741 000 тенге, проиграв из них 971 000 тенге. В связи с установленными обстоятельствами данный сотрудник был освобожден от занимаемой должности, — сообщили в прокуратуре ЗКО.

Работа в этом направлении будет продолжена.