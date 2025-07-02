Аким области подписал дорожную карту с крупнейшей в мире корпорацией.

Как в акимате области, Нариман Турегалиев в Китае провел переговоры с руководством международного подразделения государственной корпорации CHN ENERGY — крупнейшего в мире производителя угля, тепловой, электрической и ветровой энергии. Подписал трехстороннюю дорожную карту по реализации совместных проектов. Это поможет привлечь инвестиции в регион и реализует высокотехнологичные инфраструктурные проекты.

Компания с которой подписали дорожную карту занимается добычей угля, генерацией электроэнергии, химической переработкой, транспортировкой и логистикой. На встрече обсуждались строительства энергетических объектов с элементами «зелёной» генерации, и локализация новых технологических решений. Подписанная дорожная карта включает технические консультации, выбор подходящего участка, предварительный анализ эффективности проекта и обсуждение вариантов совместного финансирования.

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику состоялась встреча акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с руководством государственной корпорации Jiangsu SOHO Holding Group — одного из крупнейших промышленных и торговых конгломератов провинции Цзянсу. Позже стало известно, что офисы компаний из ЗКО планируют открыть в Китае.



