В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в Бурлинском районе прошла акция «Әділет пен заң жолында – халыққа адал қызмет»

В здании акимата Бурлинского района Западно-Казахстанской области состоялось важное общественное мероприятие — акция под названием «Әділет пен заң жолында – халыққа адал қызмет» (На пути справедливости и закона — честное служение народу). Акция была организована в рамках реализации одного из ключевых принципов, обозначенных Главой государства — «Закон и порядок». Мероприятие объединило представителей прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов, которые провели открытый приём граждан.

В числе участников акции — первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области Даурен Умаргалиев, а также исполняющий обязанности акима Бурлинского района Алтай Тукжанов. Открытость власти, стремление к прямому диалогу с населением и обеспечение правовой поддержки стали основными целями мероприятия.

По словам Даурена Умаргалиева, в Послании Президента Республики Казахстан особое внимание уделено вопросам укрепления законности и правопорядка на местах. В этой связи органам прокуратуры отведена ключевая роль. В развитие данной инициативы Генеральным прокурором страны было принято специальное постановление, в соответствии с которым прокуроры выезжают в районы для решения актуальных вопросов граждан.

— В рамках визита в Бурлинский район я провел личный прием граждан. Основные обращения касались жилищно-коммунального хозяйства, получения жилья, качества предоставляемых коммунальных услуг. Все поступившие заявления были приняты к рассмотрению. Мы приложим максимум усилий, чтобы своевременно предоставить ответы и оказать необходимую помощь каждому заявителю, — отметил Даурен Умаргалиев.

Он также добавил, что в разных районах региона тематика обращений может отличаться. В населённых пунктах, где приоритетом является сельское хозяйство, фермеры чаще всего поднимают вопросы о выделении земельных участков, получении субсидий, оформлении прав на пастбища и другие сельхозугодья. Тем самым акции приобретают не только правозащитный, но и социально-экономический характер.

Мероприятие в Бурлине прошло в формате открытого диалога. Жители района могли задать вопросы, рассказать о своих проблемах и получить консультации от представителей различных государственных структур. Такие встречи особенно важны для сельских территорий, где уровень информированности о правах и возможностях защиты законных интересов зачастую ниже, чем в крупных городах.

В ходе приёма каждый гражданин имел возможность изложить свою ситуацию и получить рекомендации в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Представители правоохранительных органов, а также специалисты акимата и других служб старались внимательно выслушать каждого, предоставить компетентные разъяснения и, где необходимо, взять ситуацию под контроль для последующего решения.

Акции подобного формата стали практическим воплощением принципа «Закон и порядок», заявленного Президентом. Они служат усилению доверия между обществом и государством, создавая условия для открытого взаимодействия. В первую очередь, они направлены на устранение барьеров между населением и госструктурами, а также повышение уровня правовой грамотности граждан.

Помимо областных выездов, регулярные приёмы проводятся и районной прокуратурой. Практика показала, что подобные инициативы востребованы и эффективны: граждане охотно обращаются за консультациями, задают вопросы, получают квалифицированную помощь. Это особенно актуально для социально уязвимых категорий населения — пожилых людей, многодетных семей, инвалидов, а также жителей отдалённых сёл.

Таким образом, акция в Бурлинском районе стала очередным шагом на пути к реализации принципа справедливости и правопорядка. Подобные мероприятия будут продолжены и в других районах области, охватывая всё большее число населённых пунктов. Главная цель — создание эффективной обратной связи между государством и обществом, повышение прозрачности в работе государственных органов и обеспечение неотъемлемого права каждого гражданина на защиту и поддержку.