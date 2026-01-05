Завтра, 6 января, в западных регионах Казахстана ожидается типичная зимняя погода с морозами и переменной облачностью. Синоптики прогнозируют разные условия в крупных городах региона — от небольших морозов до более мягкой температуры у побережья.

Уральск встретит день с холодной и облачной погодой. Температура воздуха ночью опустится примерно до −9…−11 °C, днём — до −5…−7 °C. Возможен гололёд, ветер будет умеренным.

В Атырау ожидается облачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит около −3…−5 °C, днём приблизится к 0…−2 °C при слабом ветре.

В Актау прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Температура будет выше, чем в других западных городах: ночью около 0…−2 °C, днём примерно 0…+2 °C.

Актобе также ждёт холодный день с облачной погодой. Ночью столбик термометра опустится до −9…−11 °C, днем — до −5…−7 °C при умеренном ветре.

В целом завтра в регионе не ожидается значительных осадков, но из-за мороза и гололёда водителям стоит быть внимательными на дорогах.