Граждане теперь могут подбирать любые буквенные и цифровые комбинации, которые будут отражаться на номерном знаке при регистрации автомобиля.

С 5 января 2026 года в Казахстане официально начала действовать услуга, позволяющая автолюбителям самостоятельно выбирать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) для своих автомобилей по желанию. Нововведение реализовано в рамках изменений, вступивших в силу с 1 января 2026 года.

Как сообщает МВД РК, граждане теперь могут подбирать любые буквенные и цифровые комбинации, которые будут отражаться на номерном знаке при регистрации автомобиля. Для этого необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН).

Номер с желаемой комбинацией можно получить за 10 МРП (примерно 43 250 тенге) или 15 МРП (примерно 64 875 тенге) в зависимости от выбранного сочетания символов.

Как пишет Informburo.kz, исключениями являются номера повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины:

VIP-номера с цифровыми комбинациями 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090 и 707 стоят 57 МРП (246 525 тенге).

Аналогичные комбинации, но с одинаковыми буквенными обозначениями – 114 МРП (493 050 тенге).

Номера с комбинациями 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900 и 999 – 137 МРП (592 525 тенге).

Аналогичные комбинации с одинаковыми буквами – 194 МРП (839 050 тенге).

Номера с комбинациями 001-009 и 777 – 228 МРП (986 100 тенге).

Аналогичные комбинации с одинаковыми буквенными обозначениями – 285 МРП (1 232 625 тенге).

По словам представителей правоохранительных органов, нововведение направлено на создание более комфортных условий для автовладельцев и расширение возможностей персонализации транспортных средств.

Ранее государственный номер присваивался водителю автоматически или через очередность, но теперь каждый сможет выбрать комбинацию, которая больше подходит по вкусу или легко запоминается.