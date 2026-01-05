В Атырау в связи с потеплением возрастает риск падения сосулек и снежных масс с крыш многоквартирных жилых домов. Об этом предупреждают жителей города.
Отмечается, что подобные ситуации могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также привести к повреждению имущества.
В целях безопасности горожанам рекомендуют:
не задерживаться под крышами многоэтажных домов;
с осторожностью передвигаться вблизи зданий;
разъяснять детям правила безопасности.
Жителей Атырау просят соблюдать меры предосторожности и быть внимательными, чтобы избежать несчастных случаев.