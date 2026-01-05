В городе снова потеплело.

В Атырау в связи с потеплением возрастает риск падения сосулек и снежных масс с крыш многоквартирных жилых домов. Об этом предупреждают жителей города.

Отмечается, что подобные ситуации могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также привести к повреждению имущества.

В целях безопасности горожанам рекомендуют:

не задерживаться под крышами многоэтажных домов;

с осторожностью передвигаться вблизи зданий;

разъяснять детям правила безопасности.

Жителей Атырау просят соблюдать меры предосторожности и быть внимательными, чтобы избежать несчастных случаев.