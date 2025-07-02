Микрофинансовая организация незаконно выдала займы на 1,5 млрд тенге.

В департаменте АФМ по ЗКО сообщили, что они с прокуратурой области начали расследование против микрофинансовой организации (МФО), которая выдавала микрокредиты без лицензии и с завышенными процентами.

В течении пяти лет подозреваемые работали под филиалом сети МФО «Быстрые деньги» заключив договора на сумму свыше 1,5 миллиардов тенге. Проценты от займа оформлялись как отдельные соглашения под видом «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из подозреваемых. Заемщика вынуждали платить 1,5% в день, что в пять раз превышает допустимую предельную ставку в 0,3%.

Микрокредитная организация выдала более 47 тысяч займов. По предварительным данным, сумма дохода составила 917 миллионов тенге. На коммерческое помещение и квартиру подозреваемых наложен арест.

Расследование продолжается.



