Токаев рассказал в своём интервью о полной перезагрузке налоговой системы.

В прошлом году новый Налоговый кодекс вызвал много споров. У людей было немало вопросов и опасений: не ударят ли изменения по их кошельку и удастся ли при этом провести нужные реформы, задали во время интервью вопрос президенту Казахстана.

Глава государства отметил, что тема налогов действительно чувствительная, поэтому обсуждения понятны. Но поводов для паники нет. Такие реформы идут во многих странах. Например, в России недавно повысили НДС до 22%.

— Речь идёт не о простой попытке собрать больше денег, а о полной перезагрузке налоговой системы. Главная цель — устойчивый рост экономики. Правительству поручили сделать Налоговый кодекс понятным и прозрачным. Насколько это удалось, станет ясно уже в этом году. Идею повысить НДС до 20% предлагало ещё предыдущее правительство, признав, что без этого не обойтись из-за ошибок в прошлой налоговой политике. Нынешний кабмин тоже выступил с таким предложением, но я поручил снизить ставку на четыре процентных пункта, — сказал Токаев.

По словам президента, Налоговый кодекс должен изменить сам подход: вместо жёсткого контроля — партнёрство между государством, бизнесом и гражданами. В такой системе налоги перестают восприниматься как наказание. По сути, это общественный договор: платишь налоги — получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность и возможности для развития. Это также способ справедливо распределять нагрузку и поддерживать тех, кому сложнее.