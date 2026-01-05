Всего из дома были выведены 24 человека.

4 января в Актобе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Ломоносова. Сообщение о возгорании в квартире поступило в экстренные службы в дневное время, сообщает Polisia.kz.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции Нурсултан Шынберген и Аслан Айтжанов. Оценив обстановку, они сразу приступили к эвакуации жителей. Подъезд был сильно задымлён, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Сотрудники полиции помогли выбраться троим жильцам, находившимся на верхних этажах дома, и обеспечили их безопасность до прибытия пожарных подразделений. После приезда спасателей эвакуация продолжилась совместными усилиями.

Всего из дома были выведены 24 человека, ещё четырёх жителей пожарные эвакуировали с помощью автолестницы. Благодаря оперативным и слаженным действиям полиции и пожарной службы жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.