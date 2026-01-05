Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время интервью газете Туркестан рассказал о встречах между президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, отметив, что такие контакты носят неформальный характер.

По словам Токаева, во время недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил ему, что готов принять Нурсултана Назарбаева по его просьбе. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на плотный рабочий график, президент России нашёл время для обстоятельной беседы с первым президентом Казахстана.

Токаев отметил, что Владимир Путин высоко оценивает Нурсултана Назарбаева как опытного политика, стоявшего у истоков интеграционных процессов в Евразии, в которых Россия играет ведущую роль. Встреча, состоявшаяся в Кремле, по словам президента Казахстана, свидетельствует о высоком уровне личного уважения и человечности со стороны российского лидера.

Говоря о роли Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает его основателем современной казахской государственности. Он напомнил о вкладе Первого Президента в формирование государственных институтов, развитие рыночной экономики и строительство новой столицы.

Президент также подчеркнул, что в Казахстане намерены строить общество, основанное на принципах справедливости, закона и порядка, где вклад каждого гражданина должен оцениваться объективно, включая и Первого Президента страны.