В аварии погибла женщина.

Авария с участием легкового автомобиля и «Газель» произошла на трассе Атырау— Уральск 4 января в 19:15, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. После столкновения автомобили загорелись.

— Автомобиль марки Mercedes под управлением гражданина 2004 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель», которым управлял гражданин 1979 года рождения, — говорится в сообщении.

В результате аварии пассажирка «Газели» 1966 года рождения скончалась на месте происшествия. По факту проводится сбор материалов, обстоятельства выясняются.