С 1 января 2026 года размеры всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий увеличили на 10%.

С 2023 года в течение пяти лет каждый год повышают базовую пенсию. В итоге её минимальный размер должен достигнуть 70% от прожиточного минимума, а максимальный — 120%, сообщили в Минтруда.

С 1 января 2026 года минимальная базовая пенсия составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума). Максимальная базовая пенсия вырастет с 110% до 118% и составит 60 005 тенге.

Например, пенсионер 70 лет, который вышел на пенсию в 2019 году, в 2025 году получал из бюджета 171 588 тенге. Из них 50 851 тенге — базовая пенсия, 120 737 тенге — солидарная. После повышения с 1 января 2026 года его пенсия увеличится до 192 816 тенге: базовая — 60 005 тенге, солидарная — 132 811 тенге. Эти суммы указаны без учёта выплат из ЕНПФ.

С 1 января 2026 года вырастут размеры некоторых государственных пособий.

Пособие при рождении первого, второго и третьего ребёнка увеличится с 149 416 до 164 350 тенге. При рождении четвёртого и последующих детей выплата вырастет с 247 716 до 272 475 тенге.

Пособие для многодетных семей тоже станет больше. Для семей с четырьмя детьми оно увеличится с 63 030 до 69 330 тенге, а для семей с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге.

Вырастут и пособия для людей с инвалидностью:

для I группы — с 101 702 до 111 872 тенге,

для II группы — с 81 362 до 89 498 тенге,

для III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.

Кроме того, на 10% увеличатся выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты получают участники системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям.

Размер таких выплат рассчитывается индивидуально и зависит от дохода за последние два года, стажа участия в системе, степени утраты трудоспособности и количества иждивенцев.