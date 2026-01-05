Токаев рассказал об экономических реформах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Turkistan». Главе государства задали вопрос: экономические реформы часто ведут к росту цен и тарифов, и людей это тревожит. Вы поручили правительству подготовить меры, чтобы смягчить ситуацию. Не замедлит ли это сами реформы и не сведёт ли их эффект на нет?

— Опыт разных стран показывает: реформы почти всегда вызывают споры и сопротивление. Поэтому так важна роль лидера, который берёт ответственность на себя. Как Глава государства я эту ответственность беру и буду брать дальше. Это непростой путь, с ошибками и препятствиями, но другого варианта у Казахстана нет — либо мы меняемся и идём вперёд, либо стоим на месте, — сказал Токаев.

Президент отметил, чтобы защитить людей, рост тарифов на зиму временно приостановили. При этом правительству поставлена жёсткая задача — разумно тратить бюджетные деньги. Экономику нельзя «заливать» деньгами, иначе инфляция только ускорится. Нужна строгая финансовая дисциплина и финансирование только действительно важных проектов. В ноябре прошлого года правительство, Нацбанк и финрегулятор приняли трёхлетний план по снижению инфляции. Его цель — реальное улучшение уровня жизни.

— Международные эксперты говорят, что Казахстан оказался в так называемой «ловушке средних доходов». Это не теория из учебников, а повседневная реальность для многих людей. Доходы есть, иногда неплохие, но они быстро уходят на кредиты, обучение детей, помощь родителям. Любой удар — болезнь или потеря работы — может серьёзно пошатнуть стабильность семьи, — пояснил Токаев.

Президент отметил, что ранее было принято решение разрешить использование пенсионных накоплений на жильё, образование и лечение. Многие этим воспользовались, но нашлись мошенники, которые под видом стоматологических услуг вывели из пенсионного фонда более 200 миллиардов тенге. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Этот канал пришлось закрыть, однако злоупотребления продолжились — вплоть до оплаты пластических операций.