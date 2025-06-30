В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику состоялась встреча акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с руководством государственной корпорации Jiangsu SOHO Holding Group — одного из крупнейших промышленных и торговых конгломератов провинции Цзянсу.

Мероприятие прошло в контексте укрепления межрегиональных связей между Казахстаном и Китаем. Этому особое внимание уделяет глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент подчеркивает важность развития прямого взаимодействия между регионами двух стран, как ключевого элемента двустороннего стратегического партнёрства.

К слову, Jiangsu SOHO Holding Group объединяет более 380 предприятий и реализует масштабные проекты в сфере международной торговли, логистики, текстильной промышленности, «умного» производства и финансирования. Годовой объём внешнеэкономических операций компании превышает 11 млрд долларов США, география охватывает свыше 160 стран.

В ходе встречи стороны обсудили потенциал сотрудничества в области:

поставок продукции ЗКО на торговые платформы SOHO;

локализации логистических узлов в Казахстане в рамках маршрутов «Китай – Центральная Азия – Европа»;

участия китайской стороны в переработке агропродукции и развитии инфраструктуры хранения и сбыта.

Особый интерес вызвала инициатива по продвижению экспорта продукции из Западно-Казахстанской области через сеть оптовых и розничных торговых каналов SOHO в странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Руководство компании выразило готовность предоставить бесплатные офисные помещения для представителей бизнеса Западно-Казахстанской области. По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении дополнительных консультаций на уровне профильных подразделений с целью подготовки конкретных инвестиционных предложений.

Аким области отметил, что дальнейшее углубление сотрудничества с такими высокотехнологичными и ориентированными на международные рынки партнерами, как JiangsuSOHO Holding Group, послужит укреплению позиций Казахстана как надёжного экономического мостa между Китаем и странами Евразии.

Фото: pexels.com