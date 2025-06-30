В Уральске временно отключат подачу газа в связи с плановым ремонтом на участке газопровода. Работы пройдут с 30 июня по 1 июля с 9:00 до 18:00.

В Уральске временно отключат подачу газа в связи с плановым ремонтом на участке газопровода. Работы пройдут с 30 июня по 1 июля с 9:00 до 18:00, сообщается в Едином контакт-центре .

Ремонтные работы проведут по улице Букетная (от ул. С. Датова до ул. Черненко), по улице Черненко (от ул. Светлая до ул. Московская) и по улице Правдухина (от ул. Московская до ул. Светлая).

Временно останутся без газа: