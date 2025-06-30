В Уральске временно отключат подачу газа в связи с плановым ремонтом на участке газопровода. Работы пройдут с 30 июня по 1 июля с 9:00 до 18:00, сообщается в Едином контакт-центре .
Ремонтные работы проведут по улице Букетная (от ул. С. Датова до ул. Черненко), по улице Черненко (от ул. Светлая до ул. Московская) и по улице Правдухина (от ул. Московская до ул. Светлая).
Временно останутся без газа:
- улица Правдухина (2, 5, 3, 5/1, 2/3, 7, 9, 2/1, 4, 6, 9/1, 9a, 11, 9, 1, 6/1, 6/2, 10/1, 8/1, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16/1, 22, 27, 29, 28);
- улица Чеснокова (5, 7, 7/1, 9/1, 2/1, 4/1, 6, 8, 10, 16/1, 9, 11, 13, 22, 16, 18, 15, 20, 26);
- улица Набиуллина (14, 13, 17, 18, 19, 17/1);
- улица Лазурная (1, 2, 4, 6, 7, 8, 7/1, 10, 11/1, 11a, 11, 17, 19, 21, 15a, 16/1, 16, 18, 17/1, 15);
- улица Черненко (1, 3, 5/1, 4, 6/1, 6/2, 6, 8, 7, 9, 11, 11a, 13, 12, 14, 16/2, 15/5, 15/1, 15/2, 18/1, 22, 17, 22/1, 26/1, 19, 21, 27, 28, 1, 23);
- улица Мордасова (9/2, 9, 11/1, 13/1, 15, 10/1, 3).