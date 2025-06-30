За последние 10 лет больше всего браков заключили в конце лета.

Согласно данным Бюро национальной статистики РК за 2015-2024 годы, больше всего браков было зарегистрировано в августе.

За 10 лет в последний месяц лета в среднем брак заключали около 14,9 тысяч человек. Самое большое количество семей создали в августе 2016 года (16,9 тысяч).

С 2015 по 2022 годы к популярным месяцам для свадеб отнеслись июль и сентябрь. За последние два года популярность набрал и июнь. Так в 2024 году в июне поженились 11,6 тысяч пар, а в сентябре — 10,8 тысяч. Наименьшее количество браков регистрируется в январе и мае. В год пандемии в апреле 2020 года всего в стране было зарегистрировано 3,8 тысяч браков.

Фото: pexels.com