По его словам, жалобу на майора написала его коллега – тоже сотрудница правоохранительных органов. Она, как он отметил, сейчас в положении и ждет ребенка.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков, накануне на заместителя начальника местной полицейской службы Енбекшинского района Ерлана Жуманова поступило заявление – его обвиняют в изнасиловании.

— Расследование проводит управление полиции Туранского района, дело зарегистрировано по статье 120 УК РК «Изнасилование», назначены экспертизы, — сообщил журналист.

Между тем в пресс-службе ДП Шымкента, по заявлению женщины полицией возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела. По окончании расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Иная информация в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.