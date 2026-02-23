Eсли ваш партнёр — представитель одного из этих пяти знаков, лучше отказаться от намёков и говорить открыто.

Астрологи уверены: есть знаки зодиака, представители которых категорически не воспринимают полутона и намёки. С ними лучше говорить прямо — иначе можно столкнуться с недопониманием и даже проблемами в отношениях.

Козерог

Намёки его раздражают. Козерог предпочитает честность и конкретику, любые «игры» он воспринимает как лишнюю двусмысленность.

Телец

Телец прекрасно видит, когда ему намекают, но часто делает вид, что ничего не понял. Всё из-за его серьёзного отношения к обязательствам — он доверяет только открытой и честной коммуникации.

Дева

Хотя сама Дева умеет намекать, она не терпит, когда это делают с ней. Для неё честность и прямота — единственный способ общения с близкими.

Водолей

Слишком сосредоточен на себе и своих желаниях, чтобы улавливать чужие намёки. От окружающих ждёт прямых слов и самостоятельности.

Овен

Уверен, что умеет считывать сигналы, но на деле пропускает даже очевидные подсказки. С Овном лучше говорить громко и прямо.

Таким образом, если ваш партнёр — представитель одного из этих знаков, лучше отказаться от намёков и говорить открыто. Это поможет избежать недоразумений и сохранить гармонию в отношениях.

Источник: lady.mail.ru