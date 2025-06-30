Уже как два года пенсионер, Вячеслав Потапов, рассказал о своей профессии слесаря. Сейчас мужчина работает в ТОО «БатысМунай ГазЖабдыктары». Вот уже 12 лет он трудится на этом предприятии слесарем и механосборщиком.

Уже как два года пенсионер Вячеслав Потапов рассказал о своей профессии слесаря. Сейчас мужчина работает в ТОО «БатысМунай ГазЖабдыктары». Вот уже 12 лет он трудится на этом предприятии слесарем и механосборщиком.

— Моя работа заключается в сборке электрических шкафов на операторной, приходят они все к нам в разобранном виде. Это сердце АГРС (автоматизированные газораспределительные станции), там устанавливаем оборудование. Все шкафы собираем по-разному, какой-то быстрее, какой-то медленнее, как и на любом производстве. Все зависит от поставок. У меня есть два сына, которые тоже работают здесь. Один из них дорос до заместителя директора, а потом ушёл по семейным обстоятельствам. Второй занимается пуском наладочных работ. Тут есть такие, которые работают семьями, — рассказывает мужчина.

Пенсионер-слесарь сейчас помогает на предприятии освоиться молодежи, передаёт им свои знания. Он говорит, что опыт приходит только с годами.

— Я начинал когда-то обучаться ещё в училище, затем проработал в строительно-монтажной организации 35 лет и сейчас уже здесь. Всю жизнь я проработал слесарем. Общий стаж уже 50 лет. Когда с училища пришёл на завод, был ремонтником, потом слесарем-инструментальщиком и только сейчас я слесарь механосборочных работ. Это не всё просто, нужно уметь разбираться в чертежах. Сейчас молодежь практически не соглашается на такую работу. Раньше были профессиональные технические училища, которые обеспечивали стипендией, спецовкой и питанием. Это всё было за счёт профсоюза. А сейчас чтобы получить образование, нужно платить деньги, ну не каждый может себе этого позволить. Не все живут хорошо, — отмечает Вячеслав Потапов.

Мужчина рассказал, что сейчас многие молодые люди берут кредиты, потому что нет обустроенности.

— У меня были ученики на заводе, я их обучил, а через некоторое время встретил на рынке. Так они ушли таскать тележки, и всё потому что за там платят наличкой и в разы больше, чем на заводе, — говорит мужчина.

Опытный слесарь говорит, что в его профессии важно беречь руки и голову, именно эти части тела задействованы на работе каждый день.

Также мы поговорили со стажёром Алексеем Саратовцевым, которого обучает Вячеслав Потапов. Алексей в этом деле всего неделю и пока ему всё нравится.

— Я пока практикант. Учился в РВТК (Республиканский технический колледж). Моя профессия была — вычислительная техника и программное обеспечение. Но все-таки пошёл работать не по специальности. Ничего особо сказать не могу, работа нужна была и эта подвернулась. Обучают тут, как не странно на практике, если нужно печатать бирки металлические, то я это делаю. Если что-то сточить, то точу. Все познается на практике. Наставник у меня с большим опытом и я искренне его уважаю. Я здесь работаю только одну неделю. Условия приятные, коллектив хороший, — поделился своим мнением Алексей.

20-летний парень говорит, что будущее для него пока туманно. Он закончил колледж и пока планирует осваивать профессию слесаря.

К слову, ТОО «БатысМунай ГазЖабдыктары» было основано в 2006 году. С начала своей деятельности предприятие планомерно наращивало обороты, постоянно осваивая выпуск новых изделий, модернизируя старые и расширяя географию поставок. Непрерывное совершенствование собственного производства, внедрение новых технологий и мощный кадровый потенциал позволили не только завоевать репутацию поставщика надежной конкурентоспособной продукции, но и внести неоценимый вклад в экономику страны.

ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» включено в реестр отечественных товаропроизводителей группы АО «Фонд национального благосостояния Самурук Казына. Компанией реализовала свыше 150 различных проектов по газификации в разных регионах Казахстана. Предприятие является единственным производителем на территории Казахстана автоматизированных газораспределительных станций (АГРС) любой мощности. Одним из первых крупных проектов, участие в котором приняла компания, стало строительство газопровода «Карачаганак-Уральск».