В прошлом году в стране собрали около 1,3 млн тонн сахарной свеклы при средней урожайности 535,5 ц/га.

Особенно отличилась область Жетісу, где было собрано 635 тысяч тонн свеклы, из которых 600 тысяч тонн направлены на переработку на Аксуский и Коксуский сахарные заводы.

Однако столь высокий урожай выявил проблему недостаточной мощности перерабатывающих заводов. Существующие предприятия способны обработать лишь около 1 млн тонн свеклы, что привело к очередям и задержкам при сдаче урожая.

Для решения этой проблемы фермеры начали использовать инновационную технику, такую как Holmer Terra Felis 2 eco от компании Qyzylsha Zhe. Эта самоходная машина обеспечивает оптимальную очистку и максимальную эффективность загрузки свеклы, что позволяет ускорить процесс приемки и повысить качество хранения урожая.

Применение Holmer Terra Felis 2 eco стало спасением для многих хозяйств, позволив справиться с большими объемами свеклы и минимизировать потери при хранении. Таким образом, инновационные технологии играют ключевую роль в повышении эффективности сахарной отрасли Казахстана.



