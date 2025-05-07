Финансирование увеличат в два раза для технического и профессионального образования.

Правительство утвердило новый норматив финансирования колледжей. Если раньше на обучение одного студента в среднем выделялось 437 тысяч тенге, то теперь — 912 тысяч тенге. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Новая система финансирования состоит из двух частей: основной и стимулирующей.

Стимулирующие выплаты будут получать те колледжи, которые достигли определённых результатов. Благодаря изменениям удастся готовить более востребованных специалистов, обновлять оборудование и проводить курсы повышения квалификации для преподавателей. Кроме того, планируется продавать продукцию, изготовленную в учебных мастерских колледжей, а вырученные средства направлять на развитие этих учебных заведений.



