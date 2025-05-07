Также в регионах ожидается сильный ветер.

Дождь, гроза, град: какой будет погода на западе Казахстана 8 мая

По данным РГП «Казгидромет», 8 мая в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, град, ветер с порывами до 2 метров в секунду. Днем +27 градусов, ночью +13.

Сильный дождь с грозой и градом ожидается в актюбинской области. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +15.

В Атырауской области синоптики прогнозируют дождь, грозу и град. Днем +28 градусов, ночью +13.

В Мангистауской области также непогода: дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +20.