Правительство связывает это с колебаниями курса валют.

По данным аналитиков Data Hub, в апреле лимоны подорожали на 7,1% по сравнению с мартом. Это самый большой рост цен за один месяц с августа 2021 года — то есть за три с половиной года. За это время цены не росли так быстро, за исключением мая 2023 и октября 2024 года. Это значит, что сейчас мы наблюдаем резкий скачок цен, хоть и не самый сильный. Например, в августе 2021 года лимоны подорожали на 10,5%, а в апреле 2020 года — сразу на 50,1%. Тогда причиной был сбой в логистике из-за начала спецоперации в Украине.

Цены на лимоны растут уже девять месяцев подряд — с августа 2024 года. Сначала рост был медленным, но в октябре резко ускорился. Тогда в правительстве предупреждали: фрукты и овощи, которые не выращивают в Казахстане, могут подорожать. Одной из причин называли колебания курса валют.

Напомним, что в апреле СМИ сообщили, что Турция временно прекратила экспорт лимонов из-за плохого урожая. Турция была вторым крупнейшим поставщиком лимонов в Казахстан (8,2%). На первом месте — Китай, с долей 78,3% (21,4 тысячи тонн).