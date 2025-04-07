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Происшествия Социум

Казахстан может остаться без турецких лимонов

Экспорт временно приостановили из-за заморозков и холодной погоды.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстан может остаться без турецких лимонов

Министерство торговли Турции сообщило редакции Ilkha, что с 8 апреля 2025 года экспорт лимонов временно приостановлен. Причина — холодная погода и заморозки, которые повлияли на урожай по всей стране.

Власти хотят сохранить лимоны для внутреннего рынка и избежать дефицита. Особенно пострадали регионы Адана, Мерсин и Хатай. После консультаций с министерством сельского и лесного хозяйства было решено временно остановить экспорт лимонов, чтобы стабилизировать ситуацию.

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В Минторге отметили, что внимательно следят за тем, как складываются цены и запасы продуктов. При необходимости будут принимать дополнительные меры, чтобы защитить местных производителей и не допустить резкого роста цен.

Напомним, что правительство Казахстана планирует приостановить вывоз сжиженного газа, пропана и бутана за пределы страны. С 14 мая 2025 года вывозить эти виды топлива автомобильным и железнодорожным транспортом нельзя в течение шести месяцев.

Казахстан погода экспорт Турция дефицит лимоны 2025

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