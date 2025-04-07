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Социум Экономика

Казахстан временно ограничит вывоз сжиженного газа

Приказ о запрете на вывоз обсуждается на открытых НПА.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстан временно ограничит вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики РК опубликовало приказ о запрете вывоза сжиженного газа, пропана и бутана за пределы страны. С 14 мая 2025 года вывозить эти виды топлива автомобильным и железнодорожным транспортом нельзя в течение шести месяцев.

Это сделано для того, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимым объёмом газа. В министерстве уточнили, что негативных последствий для экономики и общества от этого решения не будет. Приказ опубликован на открытых НПА и будет обсуждаться до 21 апреля.

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Напомним, что с 30 января правительство Казахстана отпустило цены на ГСМ и одновременно запретило вывоз топлива из страны. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, цены, при этом, будут повышаться плавно, и первое повышение составит не более 5 тенге. 

Западные регионы часто сталкиваются с очередями на заправках и подъемом цен на топливо. Стоимость автомобильного газа для жителей ЗКО с 1 февраля составила 77 тенге за литр, для отдаленных районов, расположенных на расстоянии  более 200 километров от областного центра — 82 тенге. Стоимость одного литра сжиженного газа ранее составляла 70 тенге. Стоит отметить, что цены на автогаз в ЗКО одни из самых низких по республике. 

сжиженный газ Министерство энергетики 2025 НПА

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