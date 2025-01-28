Насколько подорожает бензин и сжиженный газ в Казахстане

На брифинге в правительстве министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что после отмены госрегулирования ожидается подорожание ГСМ и сжиженного газа

На брифинге в правительстве министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что после отмены госрегулирования ожидается подорожание ГСМ и сжиженного газа, передает inbusiness.kz. Как отметил министр, решение о повышении цен на ГСМ уже принято, и газ также станет дороже.

По ГСМ ожидается рост уже с февраля текущего года, на сжиженный газ - в ближайшее время.

- В среднем мы уже первый этап повышения предприняли в прошлом году. Увеличили диапазон, где-то с 54 тенге до 85 тенге он был. Сейчас диапазон с 59 тенге до более 90 тенге в зависимости от региона. То есть мы верхний предел диапазона установим примерно на уровне от 64 тенге до 98 тенге ориентировочно. В этих пределах в зависимости от региона будет повышаться цена, - отметил глава Минэнерго.

По его словам, главный посыл правительства в том, что нормативные и административные меры контроля за ценой кабмин сохраняет за собой.

- То есть не будет резкого роста стоимости цен. По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года. На сжиженный газ тоже в эти сроки. По товарному газу летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка, - сказал Саткалиев.

Он также добавил, что правительство примет все необходимые меры для предотвращения резкого роста цен на социально значимые товары.

Напомним, глава Минэнерго подтвердил рост цен на бензин еще в ноябре прошлого года и объяснил, почему это неизбежно. Он отметил, что в стране наблюдается дефицит на рынке, и для его устранения, а также для обеспечения энергонезависимости, проводится модернизация. Для реализации этих процессов необходимо инвестировать значительные средства. В стоимость нефтепродуктов будут включены расходы на кредиты, привлекаемые для закупки оборудования, а также операционные затраты, логистика, содержание и строительство новой инфраструктуры, включая трубопроводы и железнодорожные линии. Эти факторы неизбежно повлияют на стоимость топлива.