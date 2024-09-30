Сегодня, 30 сентября, в Уральске на некоторых газозаправочных станциях висят вывески, что «газа нет», на других же наблюдаются очереди. Водители выражают своё недовольство по этому поводу.

Сегодня, 30 сентября, в Уральске на некоторых газозаправочных станциях висят вывески, что «газа нет», на других же наблюдаются очереди. Водители выражают своё недовольство по этому поводу.

— Если быть честными, то эта ситуация с отсутствием газа — надоела. На газе ездят многие, люди пытаются экономить хоть на чём-то. Живём на месторождении и испытываем дефицит, стоим в километровых очередях. Почему? А еще говорят, что газ будет дорожать, — говорит автолюбитель Арман.

В управлении энергетики ЗКО отметили, что отсутствия сжиженного газа нет, имеются ограничения по дешевому социальному газу. Более того, на сегодняшний день в область поставили дополнительно 400 тонн сжиженного газа от "Жаикмунай".

— У нас есть предельные цены на газ, в Уральске цена составляет 70 тенге. Дороже этой цены продавать его не могут. Ситуация с очередями у АГЗС наблюдается в конце каждого квартала. Нужно отметить, что с каждым годом увеличивается число автомобилей на ГБО из-за низкой стоимости сжиженного газа. С первого октября мы полностью на переходим на газ от "Жаикмунай" с Рожковского месторождения, который закроет потребность региона в сжиженном автомобильном газе. Теперь поставок с Актобе и Атырау у нас не будет, — пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.

По его словам, ежемесячная потребность региона составляет 4 000 тонн газа. Также ежемесячно будет прорабатываться вопрос о выделении дополнительного объема.