Уже несколько дней на газозаправочных станциях Уральска наблюдаются очереди.

- Каждый раз одно и то же, на одних заправках газа нет, и вот стоим всем городом в очередях на одних АГЗС, - говорят уральские водители.

Между тем, в управлении энергетики ЗКО уверяют, дефицита сжиженного газа нет, имеются ограничения по дешевому социальному газу.

- Такое наблюдается в конце почти каждого квартала, когда социальный газ на одних заправках заканчивается, и мы решаем этот вопрос через министерство энергетики. Но уже с 1 октября мы полностью на переходим на газ от "Жаикмунай" с Рожковского месторождения. В конце прошлого года было открытие, у них свой ГПЗ, который закроет потребность региона в сжиженном автомобильном газе, - рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай, отметив, что ежемесячная потребность региона - это около 4 000 тонн газа.

По его словам, к очередям и нехватке газа приводит и постоянное увеличение числа автомобилей на ГБО из-за низкой стоимости сжиженного газа.