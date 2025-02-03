На 7 тенге подорожал сжиженный газ в Уральске

Стоимость автомобильного газа для жителей ЗКО с 1 февраля составила 77 тенге за литр, для отдаленных районов, расположенных на расстоянии более 200 километров от областного центра — 82 тенге.

С 30 января правительство Казахстана отпустило цены на ГСМ и одновременно запретило вывоз топлива из страны. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, цены, при этом, будут повышаться плавно, и первое повышение составит не более 5 тенге.

Позже сообщалось, что предельные цены на автогаз повысятся с 1 февраля 2025 года.

В Уральске с 1 февраля наблюдаются незначительные очереди на АГЗС, на некоторых пишут, что газа вовсе нет. Сегодня, 3 февраля, картина такая же, вот только газ подскочил в цене и стал на 7 тенге дороже.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что стоимость автомобильного газа для жителей ЗКО с 1 февраля составила 77 тенге за литр, для отдаленных районов, расположенных на расстоянии более 200 километров от областного центра — 82 тенге. Стоимость одного литра сжиженного газа ранее составляла 70 тенге.

Мирас Мулкай отметил, что дефицита газа в области не наблюдается, началась плановая поставка СНГ за февраль.

Стоит отметить, что цены на автогаз в ЗКО одни из самых низких по республике. Дешевле только в Мангистауской области – там цена на автогаз повысилась до 65 тенге. Дороже всего автогаз в южных и северных регионах , где составляет 102 тенге за литр.