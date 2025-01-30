В Казахстане отпустили цены на ГСМ и запретили экспорт топлива

С 30 января 2025 года цены на бензин, дизтопливо и сжиженный газ отправляются в свободное плавание.

С 30 января правительство Казахстана отпустило цены на ГСМ и одновременно запретило вывоз топлива из страны, сообщает Telegram-канал «Нефть и газ Казахстана».

- 30 января вступил в силу приказ министра энергетики о признании утратившими силу 11 приказов, которые касаются установления предельных оптовых и розничных цен на реализацию нефтепродуктов, на которые установлено госрегулирование цен, - отмечает источник.

Так, с 30 января 2025 года цены на бензин, дизтопливо и сжиженный газ отправляются в свободное плавание.

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, цены, при этом, будут повышаться плавно, и первое повышение составит не более 5 тенге. Он также подчеркнул, что на этот индикатор будут ориентировать участников рынка. А далее последует экстренная реакция в случае слишком резкого повышения цен.

Глава Минэнерго считает, что для этого у государства есть все необходимые механизмы, антимонопольное агентство может начать расследование, если та или иная сеть АЗС начнет получать высокий монопольный доход.

Как отмечается, цены в течение ближайших двух лет должны сравняться с российскими. Кроме того, во время отпуска цен на ГСМ правительство ввело запрет на их экспорт автомобильным и железнодорожным транспортом, включая страны Евразийского экономического союза, с которыми нет таможенных границ.

Напомним, ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что после отмены госрегулирования ожидается подорожание ГСМ и сжиженного газа. По ГСМ ожидается рост уже с февраля текущего года, на сжиженный газ - в ближайшее время.