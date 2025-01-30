Застреленных собак выбросили в мусорные баки в Уральске

В Instagram-паблике zhaloby_uralsk_offiicial опубликовали видео, на котором мужчина за кадром рассказывает, что 29 января на улицу Темиртауская в Зачаганске приехали какие-то люди, постреляли собак и выкинули их в мусорные ящики.
Под постом департамент полиции ЗКО прокомментировал, что по данному факту начато расследование. Для установления причин смерти тела животных направили на экспертизу.
Также случай прокомментировали в управлении ветеринарии ЗКО.
— Сведений о гражданах, которые отстреливают бродячих животных на сегодня нет. Сотрудники городских коммунальных служб и ветеринарной станции Уральска убирают трупы павших животных, после чего вывозят и хоронят в скотомогильнике, — пояснили в ведомстве.