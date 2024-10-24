Мужчина стрелял в собаку на детской площадке в Уральске

Как сообщили в Instagram-странице dobroe_serdce_uralsk, 22 октября в 22:08 во дворе дома по адресу: Абулхаир хана, 101, на детской площадке стреляли из пистолета в собаку.

— Это не первый случай в этом дворе. Было убийство собаки из огнестрельного оружия. Подавали заявление участковому, но результатов не было никаких. Сплошные отписки. В этот раз наша собака не умерла, она ранена и у нее в голове пуля. Врачи из клиники на рентгене показали пулю и сказали, что это не дробь, а настоящая свинцовая пуля. Дети все время играли с ней и с другими собачками на детской площадке. И ещё ни один ребёнок не пострадал, а вот собаки в этом дворе постоянно погибают от рук людей, — говорится в посте.

По данному факту управлением полиции Уральска начато досудебное расследование по статье 316 части 1 УК РК «Жестокое обращение с животными», согласно которой предусматриваются: штраф до 120 месячных расчетных показателей, исправительные работы на тот же срок, общественные работы до 120 часов или арест до 30 суток.

В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное правонарушение.

Напомним, на жительницу Уральска 22 октября напала дворняжка. Женщине пришлось обратиться в больницу.