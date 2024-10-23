«Она просто вернулась и укусила»: на жительницу Уральска напала бродячая собака

Вопрос с бродячими животными давно стал одной из самых актуальных проблем нашего общества. Если раньше их количество регулировалось местными властями, то с недавних пор усыплять бродячих собак и кошек нельзя. Специалисты лишь отлавливают их, стерилизуют и снова выпускают в привычный ареал обитания.

Вопрос с бродячими животными давно стал одной из самых актуальных проблем нашего общества. Если раньше их количество регулировалось местными властями, то с недавних пор усыплять бродячих собак и кошек нельзя. Специалисты лишь отлавливают их, стерилизуют и снова выпускают в привычный ареал обитания.

Однако не все считают это правильной мерой. Люди уверены, что большое количество бездомных животных может угрожать безопасности детей и взрослых. Такие опасения не беспочвенны. Почти каждый день уральцы становятся объектом нападения бродячих собак. Голодные и замерзшие животные кидаются на мимо проходящих людей, на велосипедистов и на проезжающие машины.

На жительницу Уральска Алию Султангалиеву 22 октября напала дворняжка.

- Я шла по улице Карева, по своему обычному маршруту. Напротив «Жаик муная» мимо меня прошла собака, то есть она прошла мимо и уже потом вцепилась в ногу. Это случилось в считанные секунды, была дикая боль, она вырвала кусок ткани от штанины и побежала дальше. Я доковыляла до дома, переоделась и отправилась в травмпункт. Кожный покров был нарушен, были глубокие раны в двух местах от клыков собаки. Поскольку пёс бродячий, нельзя точно знать страдает он бешенством или нет. Поэтому мне сделали два укола (от бешенства и столбняка). Дальше уколы буду получать уже в поликлинике, - рассказала Алия.

По ее словам, в этом районе много бродячих собак. Но никогда раньше они не нападали на людей, по крайней мере, она о таких случаях не знала.

- Понимаете, когда я раньше слышала о случаях нападения собак на людей, я всегда думала, что был какой-то триггер, может человек побежал или сделал резкое движение, но теперь убедилась, что это не так. Я шла размеренным шагом, резких движений или звуков не было. Она просто прошла мимо, затем вернулась и укусила меня, - говорит женщина.

Теперь Алия опасается за детей, которые ходят в школу самостоятельно.

- У меня трое школьников, двое из которых в школу ходят самостоятельно. Теперь я за них опасаюсь. Позвонила в службу по отлову собак и буду требовать, чтобы всех собак в этом районе увезли, - говорит она.

По словам жителей центральной части города, бродячих животных действительно развелось немало и властям нет дела до этой проблемы.

- Это проблема властей, которую они не решают. Что значит: мы их отлавливаем, стерилизуем и отпускаем? Животные от этого менее агрессивными не становятся, кроме того, им нужно питаться. Если они за гуманизацию, то пусть строят питомник за городом, слава богу, земли хватает. И там содержат бродячих животных. С питанием ведь тоже можно решить вопрос. Знаете сколько еды утилизируются детскими садами и школами? Внесите изменения в закон, пусть эти пищевые отходы по договору отдают питомникам, а не впустую уничтожают. У нас находят миллиарды на проведение референдума, но не могут найти миллионы, чтобы решить проблемы, которые копятся годами, - говорит житель Уральска Алибек.

Между тем, по данным управления здравоохранения ЗКО, с начала года в больницы области обратились 1896 человек, которых укусили собаки. Среди них 678 детей. Цифры говорят сами за себя.

Возможно кто-то скажет, что люди сами провоцируют животных и дразнят, то случай с Алией Султангалиевой доказывает обратное.

В управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что на сегодня в регионе отловили 5565 бродячих собак и кошек, из них 3198 биостерилизовали и отправили обратно в среду обитания. Остальные 2367 животных на основании заявлений граждан пришлось умертвить. Зарегистрировано в базе данных 24 144 собак и кошек, из них 6388 домашние, 17 756 - бродячие животные.