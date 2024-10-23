Похитили и убили: смерть девушки расследуют полицейские Атырау

Сегодня, 23 октября, стало известно, что девушка найдена мёртвой. По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, задержаны два человека в возрасте 24 и 25 лет.

23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась.

Сегодня, 23 октября, стало известно, что девушка погибла. По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, задержаны два человека в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям уголовного кодекса - похищение человека и убийство.

Стражи порядка начали комплекс следственных действий. Иные подробности в интересах следствия полицейские разглашать не стали.

В Казахстане вопросы пропавших без вести становятся всё более актуальными, и статистика по этому поводу вызывает беспокойство. В 2023 году, согласно данным МВД, зарегистрировано более 6000 случаев пропажи людей, из которых значительная часть была найдена, но около 20% остаются без вести пропавшими.

Основные причины пропажи включают: семейные конфликты (часто люди уходят из дома из-за сложных семейных отношений), проблемы с психическим здоровьем (некоторым людям требуется помощь, и они могут исчезнуть в состоянии стресса или депрессии), неправомерные действия (в редких случаях пропажи могут быть связаны с криминальными обстоятельствами).