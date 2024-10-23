Полицейский насмерть задавил ребенка во время погони в Атырауской области

В Кызылкогинском райсуде Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Во время погони несовершеннолетний нарушил ПДД, выехал на обочину, не справился с рулевым управлением и упал на землю. Инспектор тоже нарушил правила дорожного движения и наехал на подростка. Мальчик скончался на месте, не приходя в сознани

В Кызылкогинском райсуде Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Из материалов дела следует, что инспектор группы патрульной полиции Кызылкогинского райотдела полиции во время патрулирования служебной автомашиной вместе с напарником увидели двоих несовершеннолетних на мотоцикле. Они подали звуковой сигнал, однако подросток за рулем двухколесного транспорта не стал останавливаться.

Во время погони несовершеннолетний нарушил ПДД, выехал на обочину, не справился с рулевым управлением и упал на землю. Инспектор тоже нарушил правила дорожного движения и наехал на подростка. Мальчик скончался на месте, не приходя в сознание. Сам подсудимый признал свою вину.

Все происходящее запечатлела камера наружного видеонаблюдения. После наезда полицейские выходят из машины, один из них грубо дергает лежащего подростка за руку. Тот ни на что не реагирует. Тут подбегают свидетели. Далее они перекладывают мальчика в свою служебную машину и уезжают.

– Они не вызвали ни скорую. ни полицию, а просто забрали моего сына. Отвезли в больницу и на вопрос «Что случилось?», они ответили, что сын упал с мотоцикла. Прошло шесть месяцев, один из полицейский на свободе, второй получил всего два года. Мы потеряли сына, которого растили. Я не согласна с таким решением суда и прошу привлечь к ответственности обоих сотрудников, - говорит мама умершего подростка.

Приговором суда, полицейский признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме этого суд запретил ему садиться за руль в течение пяти лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.