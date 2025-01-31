С 1 февраля в Казахстане вырастут предельные цены на автогаз

С 1 февраля в Казахстане ожидается увеличение предельных цен на автогаз. На данный момент стоимость варьируется от 54 до 94 тенге в зависимости от региона, но вскоре максимальные цены вырастут до 65-107 тенге за литр.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подписал приказ об утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа.
Утверждены следующие цены на автомобильный газ с учетом НДС:
- Астана – 102 тенге за литр (ранее 82 тенге);
- Алматы – 102 тенге (ранее 89 тенге);
- Шымкент – 90 тенге (ранее 70 тенге);
- Актюбинская, Атырауская области – 77 тенге (ранее 59 тенге), в отдалённых районах – 82 тенге;
- Акмолинская область (ранее 84 тенге), в отдалённых районах – 107 тенге;
- Алматинская область – 102 тенге (ранее 89 тенге), в отдалённых районах – 107 тенге;
- Жамбылская область – 90 тенге (ранее 78 тенге), в отдалённых районах – 95 тенге;
- Западно-Казахстанская область – 77 тенге (ранее 70 тенге), в отдалённых районах – 82 тенге;
- Кызылординская область – 90 тенге (ранее 70 тенге), в отдалённых районах – 95 тенге;
- Мангистауская область – 65 тенге (ранее 59 тенге), в отдалённых районах – 70 тенге;
- Павлодарская область – 102 тенге (ранее 81 тенге), в отдалённых районах – 107 тенге;
- Северно-Казахстанская область – 102 тенге (ранее 89 тенге), в отдалённых районах – 107 тенге;
- Туркестанская область – 90 тенге (ранее 70 тенге), в отдалённых районах – 95 тенге;
- Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская и Абайская области – 102 тенге (ранее 84 тенге), в отдалённых районах – 107 тенге.
Приказ вступит в силу 1 февраля.
Напомним, с 30 января правительство Казахстана отпустило цены на ГСМ и одновременно запретило вывоз топлива из страны. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, цены, при этом, будут повышаться плавно, и первое повышение составит не более 5 тенге. Он также подчеркнул, что на этот индикатор будут ориентировать участников рынка. А далее последует экстренная реакция в случае слишком резкого повышения цен.