Расстояние от столицы до Запада сократится на 500 км

В министерстве транспорта РК сообщили, что новый маршрут «Центр–Запад» поможет жителям отдалённых районов Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областей добираться в Астану быстрее и удобнее.

Улучшится сообщение между столицей и такими населёнными пунктами, как Аркалык, Амангельдинский и Жангельдинский районы Костанайской области, Егиндикольский и Жаркаинский районы Акмолинской области, а также Иргизский район Актюбинской области.

— Будет сокращено расстояние и время в пути. В настоящее время маршрут от Астаны до западных областей составляет 1 438 километров и выглядит следующим образом: «Астана – Атбасар – Есиль – Костанай – Карабутак – Иргиз». Новый маршрут через Жантеке, Егиндиколь, Аркалык и Торгай сократит этот путь до 865 километров, что уменьшит действующий маршрут на более 560 километров. Транспортная сеть охватит 13 населенных пунктов, где проживает 70 тысяч человек. Дорога будет представлять собой две полосы шириной восемь метров. Интенсивность движения составит три тысячи авто в сутки, — сообщили в минтранспорта.

В ведомстве отметили, что новая трасса серьёзно повысит транзитный потенциал страны. Дорога свяжет центральные регионы Казахстана с Транскаспийским международным маршрутом. Это укрепит позиции страны на международном рынке перевозок и сделает её более конкурентоспособной.

Напомним, в Уральске планируют построить мост, который соединит новый микрорайон Акжайык с городом и позволить разгрузить движение в микрорайоне Зачанагск.