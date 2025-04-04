К расчётам стоимости моста в микрорайон Акжайык приступили в Уральске

Сейчас заключён меморандум с одной международной компанией, которая уже приступила к расчётам. Они обязуются за свой счёт рассчитать во сколько обойдётся строительство моста.

4 апреля аким Уральска Мурат Байменов встретился с журналистами, где рассказал про строительство новых проектов в городе и ответил на волнующие вопросы. Что касается строительства нового моста в микрорайон Акжайык, то по его словам, такой проект — это необходимость.

— В микрорайоне Акжайык сейчас идёт активная застройка и в последующем там будут жить 35-40 тысяч человек. Сейчас вы видели, что там уже начали сдачу домов. На сегодняшний день там уже запустили автобусное сообщение. Микрорайон будет расти и необходимость нового моста, она очевидна. Сейчас мы заключили меморандум с одной международной компанией, которая уже приступила к расчётам. То есть, они обязуются за свой счёт рассчитать во сколько обойдётся строительство моста. Этот мост разгрузит Зачаганск. После того, как всё просчитают, будут изучаться аналогичные варианты. Строительство моста, это очень дорогостоящий проект, — рассказал Мурат Байменов.

Напомним, о строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей.

В 2019 году уральцам предоставили проект строительства моста, который будет связывать новый микрорайон с городом. Горожане тогда выразили своё недовольство. Людей в первую очередь возмутила вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха, ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через угол парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение.

В 2021 году экс-аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.». Это вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было.

В феврале 2022 года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду, но это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника.

Однако позже выяснилось обратное, в ЖКХ сообщили, что дорога в микрорайон Акжайык с центра города начнётся от улицы А. Тайманова. Общая её протяженность составит 4,1 километра, а моста — 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения, а вот сносу подлежит 1 131 дерево.

Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в пятикратном размере. Пятого мая 2022 года экс-аким ЗКО Гали Искалиев во время встречи с журналистами региона отметил, что сейчас в микрорайоне Акжайык уже идёт строительство пяти домов, а строительство моста через реку Чаган начнется после того, как определится подрядчик.