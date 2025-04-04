Орал қаласында 2004 жылдың сәуірінен кейін жер кезегіне тұрғандарға жер жоқ

Облыс орталығында 2004 жылдың сәуір айынан кейін жер кезегіне тұрғандарға жер телімін ала алмайды. Қалада жер жоқ деп қала әкімі Мұрат Байменов мәлімдеді. Қазіргі таңда Орал қаласында 103 мың тұрғын жер кезегінде тұр.
— Қалада ондай жер жоқ. Ондай жер беру үшін тағы да Орал қаласындай жер көлемі керек. Тұрғындар жер үй салғысы келеді, тұрғысы келеді. Қала деген тек жер үйден тұрмайды. Біздер қаланы Сарайшықтан бері қарай орналасқан үйлердің орнына болашақта көпқабатты үй болады деп жоспар құрып отырмыз. Қалада жер жоқ. Жер беру тоқтатылады, - дейдi Орал қаласының әкімі Мұрат Байменов.
2022 жылы облыс орталығына қарасты Круглоозерный кентінде 920-дан астам участок жасақталды. Сол кезде Орал қаласының әкімдігі 2002,2003 және 2004 жылдың 7 маусымына дейін кезекке тұрған жандардан өтініш қабылдаған еді. Нәтижесінде 637 адамға жер телімі берілді. Биыл Круглозерный кентінде қалған 200-ден астам жер телімін беру жоспарланыпты.