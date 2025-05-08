На заседании бюджетной инвестиционной комиссии одобрили проект «Строительство пункта временного содержания животных вместимостью на 350 мест» по адресу: ЗКО, город Уральск, поселок Круглоозерное, трасса Уральск-Атырау, 55.

На сегодняшний день в области функционирует 19 приютов вместимостью до 180 животных. Все эти приюты относятся к ветеринарным станциям. Также есть пункт временного содержания собак при университете имени Жангир хана, рассчитанный на 75 животных. Насчитывается 6 приютов для безнадзорных животных, принадлежащих зоозащитным организациям. Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО Нурхайыр Кусаенов.

По его словам, на заседании бюджетной инвестиционной комиссии одобрили проект «Строительство пункта временного содержания животных вместимостью на 350 мест» по адресу: ЗКО, город Уральск, поселок Круглоозерное, трасса Уральск-Атырау, 55. Сейчас рассматривается возможность выделения денег для подготовки проектно-сметной документации на строительство приюта.

— Рост числа бездомных собак и кошек остается одной из острых проблем на сегодняшний день. Особенно актуальна эта проблема в областном центре, где количество бездомных собак продолжает расти. Ежедневно поступает множество жалоб от жителей, организаций и учреждений с просьбой принять меры в отношении этих животных, — отметил Нурхайыр Кусаенов.

В области проводят отлов и биостерилизацию бездомных животных. Их помещают в специальные пункты временного содержания, где проходят осмотр ветеринарного врача, получают необходимые прививки и чипируются для регистрации в специальной базе данных. Затем проводится кастрация или стерилизация, после чего в течение 3-10 дней животные возвращаются в среду обитания.

— На отлов и биостерилизацию бродячих собак в этом году из областного бюджета выделили 73,3 миллиона тенге. С начала года отловлено 702 бродячих животных, из них 340 прошли биостерилизацию и направлены обратно в среду обитания, остальные 362 бродячие собаки умерщвлены на основании обращений жителей, — пояснил спикер.

Он отметил, что на отлов и биостерилизацию бродячих собак в 2024 году из областного бюджета выделили 68,2 миллиона тенге. На эти деньги отловлено 6925 бродячих животных, из них 3885 прошли биостерилизацию, остальные 3040 были умерщвлены.